A influencer digital Mafalda Sampaio anunciou esta terça-feira, 1 de junho, que se prepara para ser mãe pela segunda vez. “Se antes era bom, agora vai ser ainda melhor”, escreveu no Instagram, na legenda de uma fotografia onde já se vê a ‘barriguinha’ de grávida bem saliente.

A empresária já é mãe de Madalena, fruto da relação com Guilherme Machado. A menina completou três anos no último domingo, 30 de maio. Veja aqui as fotos da festa!