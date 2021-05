Instagram

Em dezembro de 2017, Salvador Sobral ganhou uma nova vida depois de ser submetido a um transplante de coração. Numa conversa franca com Mariana Cabral, para o podcast Reset, o cantor confessou que chegou a pensar que poderia não sobreviver e que, por isso, hoje valoriza mais a vida.

“No outro dia fui fazer uma ecografia e a médica disse-me: ‘O teu coração está com ótimo aspeto’. E é a coisa que eu mais gosto de ouvir na vida. Toda a gente pode dizer-me que o single é tão bonito ou que o concerto foi bom, não é nada em comparação com isto”, explica o irmão da também cantora Luísa Sobral, assumindo que tem medo de voltar a ter outro problema no coração.

“Agora tenho mais medo de morrer do que quando estava quase. Estava-me a c**** na altura, por isso é que eu ganhei a Eurovisão. Se fosse agora ia fazer nervoso, ia com as minhas paranoias (…) [Só pensava] não tenho nada a perder. Não fiquei com um pingo de nervos. Nada. (…) E agora adoro viver!”, afirma, garantindo que estava preparado para a eventualidade de correr mal. “Escrevi um testamento e tudo. Já tinha tudo preparado. Houve uma altura bastante complicada e foi preciso tratar da logística”, acrescenta.

“A curto prazo [o transplante] tem muitas chances de correr bem. A longo prazo pode haver muitas complicações. O problema era que chegasse a tempo porque a situação já estava muito, mas muito má, e de repente é um milagre, o milagre da vida”, revela ainda Salvador Sobral, confidenciando que pensa nisso todos os dias, mas sobretudo quando vai jogar à bola, já que durante dez anos tinha até dificuldade em subir escadas.