Joe Lara, o ator que protagonizou Tarzan: The Epic Adventures nos anos 90, morreu num acidente de viação juntamente com a sua mulher, Gwen, e mais cinco pessoas.

De acordo com a imprensa norte-americana, todos seguiam num pequeno avião - um Cessna C501 – que se despenhou no passado sábado, 29 de maio, sábado no lago Percy Priest, perto de Smyrna, no estado do Tennessee. O destino final seria a Flórida.

As autoridades percorreram a área durante horas, em busca de sobreviventes, mas sem sucesso.

Joe Lara interpretou foi também protagonista de Tarzan In Manhattan, filme de 1989.