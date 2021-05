Reprodução Instagram, DR

Whindersson Nunes foi pai pela primeira vez no último fim de semana. O menino, João Miguel, nasceu com 22 semanas de gestação e encontra-se atualmente internado nos cuidados intensivos, conforme fez saber Hidelbrando Batista, pai do humorista e youtuber brasileiro.

Nas redes sociais, Whindersson Nunes partilhou um desabafo emotivo sobre o nascimento do filho, acompanhado por registo fotográfico captado instantes após o parto.

"Ontem, eu conheci o meu filho, e a primeira vez que encostei nele foi como se tivesse encostado num pedaço de Deus. Há já muito tempo que eu não me sentia vivo. Como se diz no interior, ele é a minha a cara cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequenino porque chegou um pouco antes do esperado. A mãe dele foi uma leoa e nessa hora a natureza mostrou-me um lugar no qual eu nunca estive. Parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controlo de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias[...] Obrigado por seres tão forte pelo meu maior presente! Que ele seja forte como a mãe e insistente como o pai. Que quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida", escreveu.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento de Whindersson Nunes com Maria Lina Deggan, que fez questão deixar também uma mensagem nas redes sociais.

“O João Miguel nasceu após um parto prematuro, com 22 semanas e 2 dias. As coisas, às vezes, não são como imaginamos, mas tudo tem um motivo e um propósito. Agradecemos as mensagens, as orações e as energias positivas, mas nestee momento queremos ficar com nossa família e exclusivamente com o João Miguel. Deus está na frente de tudo”, pode ler-se.

