Tiago Caramujo

Fernando Rocha foi o mais recente entrevistado do programa Fica Bem, da SIC Caras. Diretamente das Maldivas, onde esteve recentemente a passar férias com a família, o humorista deu a conhecer o seu lado mais pessoal numa descontraída conversa com Cláudia Borges, revelando como conheceu a mulher, Sónia Rocha.

"Conquistei a Sónia de uma forma que ela não gostou muito. Costumava parar num café perto da minha casa e quem trabalhava nesse café, atrás do balcão, era um rapaz que se chamava Hélder e tinha o cabelo comprido. Por coincidência era do mesmo tamanho do cabelo da Sónia e tinha a mesma cor", começou por dizer, explicando, em seguida, que acabou por confundir a atual mulher com o funcionário do estabelecimento.

"Mudaram o empregado e eu não sabia e virei-me para a Sónia que estava voltada para a máquina do café e disse: 'Oh Hélder, tira aí dois cafés'. Ela vira-se e eu: 'Não sabia que tinhas colocado maquilhagem. Estás muito mais bonito, Hélder'", contou. "Comecei a brincar...Virei-me para o resto da malta do café e disse. 'Já viram o Hélder está mais bonito?' e ela ficou muito envergonhada e acho que não gostou muito da brincadeira", concluiu.

Entretanto já lá vão mais de duas décadas após este episódio caricato e Sónia e Fernando Rocha já contam com 22 anos de casamento e têm dois filhos em comum.

Veja a conversa com Cláudia Borges no vídeo abaixo: