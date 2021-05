Instagram

Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira confirmaram o fim do seu casamento no início de fevereiro e parece que o autor do blog 'O Arrumadinho' já encontrou um novo amor.

Depois de semanas de rumores, Ricardo partilhou, este domingo, dia 30 de junho, um vídeo onde parece confirmar a relação com Sara Veloso.

Nas imagens, partilhadas na sua conta oficial do Instagram, o arrumadinho surge num momento depois do treino a trocar um beijo "acrobático" com a economista e modelo de fitness.

A publicação não passou ao lado dos seguidores e, apesar ter desactivado os comentários, Ricardo Martins Pereira recebeu vários gostos ao vídeo .