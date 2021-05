Instagram

April Ivy namora há mais de dois anos com Rúben Dias, antigo jogador do Benfica que agora joga pelo Manchester City. Em outubro de 2020, a artista assumiu que a mudança do namorado para Inglaterra também lhe trazia uma mudança de vida, já que planeava passar mais tempo ao seu lado.

"Estamos os dois muito felizes e a adaptarmo-nos. Eu continuo com a minha carreira cá e vou estar entre Portugal e Inglaterra. Vou estar em constantemente em aviões, sempre de lá para cá", disse na altura a jovem cantora, de 21 anos.

E este sábado, 29 de maio, April Ivy está de regresso à Invicta para apoiar Rúben Dias na final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea. O pontapé de saída está marcado para as 20h00, no Estádio do Dragão.

Horas antes, a artista partilhou na sua página de Instagram uma fotografia (ver abaixo) que tem o Douro e zona da Ribeira como pano de fundo. “Vamos City!!!”, escreveu na legenda.

Instagram