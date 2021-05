Rui Valido

Maria Rueff faz parte do grupo de portugueses que já levou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e não hesitou a partilhar a boa notícia com os seus seguidores nas redes sociais. Mas talvez a artista não esperasse as críticas que se seguiram. O motivo? A sua idade: 48 anos.

Para esclarecer todas as dúvidas, a atriz fez uma nova publicação. “26 de Maio, Dia de São Filipe Neri, Santo do humor e da alegria, coincidência feliz que registo agradecendo-lhe hoje este primeiro passo (1 dose da vacina) na proteção contra a covid-19 que tantos, tão injustamente tem levado. Vem-me à memória Paulo Gustavo, comediante de exceção, que morreu no Brasil aos 42 anos, vítima desta doença, e no que dizia sobre o humor 'que alivia e salva' e no orgulho que tinha pela missão de fazer rir os outros", começou por escrever.

"Alegro-me por fazer parte da mesma missão e fico tão grata à vida. Que todos possam rapidamente ficar protegidos é o que desejo, e a quem se rebelou pelo facto de eu só ter 48 anos e já estar a ser vacinada, lembro só que sou de risco. Doente coronária, já com um enfarte, que aliás foi público, e hipertensa. Só por isso e mesmo só por isso já fui chamada", explicou, antes de acrescentar: "Aprendamos já agora com os santos ou iluminados, mesmo não sendo cristãos, a amar mais os outros, e a não ceder ao tão na moda egocentrismo. Como dizia João Lobo Antunes 'pena a bondade não ser contagiosa'".

Recorde-se que Maria Rueff sofreu um enfarte do miocárdio em novembro de 2019.