Jessica Athayde estreou-se na SIC ao integrar o projeto inovador de Bruno Nogueira em Princípio, Meio e Fim. Mas será que há novidades a caminho para a atriz no canal de Paço de Arcos?

Esta sexta-feira de manhã, dia 28, a atriz partilhou nas redes sociais uma fotografia na sede da Impresa (empresa que detém a SIC e o Expresso) mencionado o nome da estação e Daniel Oliveira . Mas isso não é tudo.

Athayde parece também ter deixado aquilo que poderá ser uma pista do seu percurso no futuro da estação. Na story do Instagram (que pode ver abaixo), a atriz escolheu a música Good News ('Boas Notícias') de Mac Miller aumentando a curiosidade e a expectativa de que a relação com a SIC ainda não terá ficado por aqui.

Jessica Athayde trabalhou na TVI desde 2005, ano em que se estreou na série juvenil Morangos com Açúcar. Antes de integrar o elenco de Princípio, Meio e Fim, o seu último projeto na representação data de 2018.