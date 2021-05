Instagram

Io Appolloni teve de ser assistida no Hospital de Setúbal na passada sexta-feira, 21 de maio, depois de ter sido atropelada. A notícia é avançada pela revista TV Guia, que revela que a atriz, de 76 anos, não sofreu ferimentos graves e que apenas ficou com dores no corpo.

A mesma publicação refere que o condutor do veículo se colocou em fuga após o atropelamento, mas acabou por ser identificado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que verificou que este não é portador de carta de condução.