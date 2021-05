Esta quinta-feira, 27 de maio, os telespectadores tiveram a oportunidade de conhecer mais um candidato da nova temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Chama-se José Luís Fernandes, tem 63 anos, e é de Monforte, Alentejo. Numa conversa descontraída com João Baião e Diana Chaves, o agricultor confessou-se um homem "tímido" e espera "encontrar o amor" no programa da SIC. É também um apaixonado por viagens, tendo já viajado por 23 países da América latina.

Conheça melhor no vídeo acima o concorrente da quarta temporada do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, com estreia marcada para a noite do próximo domingo, 30 de maio.