Ariana Grande casou-se recentemente em segredo com Dalton Gomez e, esta quarta-feira, dia 26 de maio, decidiu partilhar com os seus seguidores alguns momentos únicos da cerimónia.

A cantora publicou várias fotografias do casamento com o empresário, com quem deu o nó no passado dia 15 de maio. De acordo com a revista Vogue, Ariana foi levada ao altar pelos pais, Joan Grande e Ed Butera, numa cerimónia intimista.

A notícia do casamento foi avançada pela PEOPLE apenas dois dias depois da cerimónia. Até ao momento ainda não se sabem mais pormenores sobre o enlace.

