É já esta quarta-feira, 26 de maio, que Bruno Fernandes pode conquistar o seu primeiro título europeu pelo Manchester United. O emblema inglês vai defrontar a equipa do Villarreal na final da Liga Europa, partida que vai ser transmitida em direto pela SIC, a partir das 20h00.

Natural da Maia, no distrito do Porto, Bruno Fernandes começou a jogar futebol com sete anos no Infesta, tendo passado depois pelas camadas jovens do Boavista entre 2003 e 2012. Estreou-se como sénior na época 2012/2013, ao serviço do Novara, na série B italiana. Entretanto, o seu bom desempenho atraiu a Udinese onde jogou durante três épocas, passando depois pelo Sampodoria na temporada 2016/2017.

Em 2017, Bruno Fernandes regressou a Portugal para defender as cores do Sporting Clube de Portugal, onde se destacou e venceu uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga. As suas boas exibições pelo clube português acabariam por despertar o interesse do Manchester United, emblema que representa desde 2019 e pelo qual procura conquistar o primeiro título. O futebolista é também um dos nomes incontornáveis da seleção nacional, tendo conquistado ao serviço de equipa das quinas a Liga das Nações.

É na companheira, Ana Pinho, que o futebolista encontra um dos seus maiores apoios. Os dois conheceram-se na escola e, em 2012, cerca de um ano depois de terem começado a namorar, Bruno Fernandes mudou-se para Itália, um período que começou por ser difícil. “As primeiras duas semanas chorei todos os dias. Porque era um país diferente, não falava a língua, estava sozinho. Mas ela e os meus pais foram a minha força”", recordou o jogador numa entrevista ao programa das manhãs da SIC, em maio de 2019.

A separação acabaria por reforçar a relação e meses depois Ana mudou-se para Itália para junto do futebolista. Entretanto, em 2017, o casal viu nascer a primeira filha, a pequena Matilde e, setembro de 2020, Bruno e Ana deram as boas-vindas ao tão desejado segundo filho, Gonçalo.

Nas redes sociais, as demonstrações de carinho são uma constante e o jogador não se 'cansa' de mostrar que é um pai 'babado', partilhando com os seus seguidores vários momentos em família. Além disso, não faltam declarações de amor à sua companheira de sempre, Ana Pinho.