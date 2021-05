Após anunciar ao mundo que é transgénero, Elliot Page abriu o seu coração numa entrevista intimista e emocionante com Oprah Winfrey. Na altura, o ator explicou o que lhe deu mais alegria durante todo este processo.

"É sair do chuveiro e a toalha estar ao redor da minha cintura e olhar para o espelho e pensar 'aqui estou eu'", disse na entrevista antes de revelar que fez uma mastectomia (cirurgia para remoção dos seios).

Esta terça-feira, pela primeira vez, o ator partilhou a sua primeira fotografia em tronco nu, visivelmente orgulhoso. "Os primeiros calções de banho", descreveu na legenda da imagem que pode ver abaixo.

Instagram

"Não ter um momento em que entre em pânico com isso... É ser capaz de tocar no meu peito e sentir-me confortável no meu corpo, provavelmente pela primeira vez", disse na mesma entrevista da altura a Oprah Winfrey.

Elliot Page, conhecido pelos papéis no cinema (Juno) e televisão (The Umbrella Academy), recebeu uma onda de carinho nos comentários.