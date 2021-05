Depois de Luís Feijão, os telespectadores tiveram a oportunidade de conhecer, esta terça-feira, 25 de maio, mais um candidato da nova temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Chama-se Diogo Moreira, tem 23 anos, e é de Santa Maria da Feira. Numa conversa descontraída com João Baião e Diana Chaves, o jovem confessou que foram os amigos que o incentivaram a inscrever-se no programa da SIC, uma vez que é o único do grupo que não tem namorada.

O gosto pela agricultura foi passado pelo "grande amor da sua vida", a avó, ainda em tenra idade. Empreendedor, aos 18 anos, já tinha a sua plantação de espargos e criou a sua própria empresa.

Conheça melhor no vídeo o acima o candidato da quarta temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor, que tem estreia marcada para este domingo, 30 de maio.