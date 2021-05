Vyacheslav Prokofyev

Depois de terem ganhado o festival da Eurovisão, os membros da banda italiana viram-se envoltos numa polémica. E que polémica!

Um vídeo do momento da vitória dava a entender que o vocalista dos Måneskin, Damiano David, tinha consumido droga. Ora veja abaixo.

O conteúdo tornou-se rapidamente viral por todo o mundo e foi um dos temas quentes do dia este domingo, 23 de maio.

Uma questão que o próprio vocalista fez questão de esclarecer na conferência de imprensa, depois da polémica: "Não uso drogas. Por favor, malta. Não digam isso, a sério, não houve cocaína", afirmou.

Já mais tarde, nas redes sociais, a banda fez questão de reforçar a ideia de que tudo não passou de uma ilusão óptica e mostraram-se ainda disponíveis para fazerem um teste, assim que chegassem "a casa".

"Estamos chocados com o que as pessoas estão a dizer acerca do Damiano consumir drogas. Somos contra drogas e nunca consumimos cocaína. Estamos prontos para ser testados porque não temos nada a esconder", começaram por escrever.

"Estamos aqui para tocar a nossa música e estamos felizes pela nossa vitória na Eurovisão. Queremos agradecer a todos por nos apoiarem. O Rock'n Roll nunca morre. Adoramo-vos", remataram.