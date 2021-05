1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Na semana passada, Luciana Abreu foi obrigada a falhar o Domingão, programa que anima as tardes de domingo da SIC. A artista sentiu-se mal e depois de assistida no local pelos bombeiros acabou por ser levada para o Hospital de Portalegre (veja foto aqui).

>> Após mostrar-se no hospital, Luciana Abreu partilha fotografia das filhas: "Estavam todas à minha espera"

De acordo com a própria, na origem do mal-estar está o cansaço, uma vez que, além dos programas de fim de semana, ainda tem as gravações da novela Amor Amor, e quatro filhas em casa, Lyonce, Lyanni, fruto do casamento entretanto terminado com o ex-futebolista Yannick Djaló, e as gémeas Amoor e Valentine, da união com o guia turístico Daniel de Souza, de quem está ainda a divorciar-se.