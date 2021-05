Michael Kovac

Nick Cannon vai ser pai pela sétima vez. O ex-marido de Mariah Carey espera a chegada do quarto filho em apenas seis meses.

A notícia é avançada pelo Daily Mail que revela que a modelo Alyssa Scott está grávida do rapper.

Depois de se separar de Mariah Carey, Nick Cannon iniciou um relacionamento com Brittany Bell com quem teve dois filhos, sendo que o mais novo nasceu em dezembro do ano passado.

Em abril deste ano, Nick e a DJ Abby De La Rosa anunciaram que aguardavam a chegada de dois meninos gémeos e, agora, um mês depois, sabe-se que Alyssa está grávida também do rapper.

Apesar de não ter confirmado que Nick seria o pai da criança, a modelo deixou algumas pistas nas redes sociais, como o apelido do bebé e, inclusive, agradeceu a comentários de fãs que se questionavam sobre a paternidade do filho.

