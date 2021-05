1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Chegou à final, mas foi para casa com o segundo lugar. Mary Lou Davis era apontada como a possível vencedora da 19ª temporada de Hell’s Kitchen, mas não conseguiu segurar o título.

Com apenas 28 anos, a texana foi uma das concorrentes mais carismáticas do programa de Gordon Ramsay. Mary Lou Davis deu nas vistas não só por causa do seu cabelo cor-de-rosa, mas também pela sua mestria como cozinheira e, apesar de ter ficado em segundo lugar, não se arrepende de ter participado.

“Todos os dias aprendi com os meus erros, determinada a não cometê-los uma segunda vez. Ganhei a confiança necessária para acreditar em mim. Surpreendi tanta gente, tantos chefs… não se sintam mal por mim. Ganhei tanto”, escreveu nas redes sociais após o fim do programa.

Para além de ter perdido o primeiro lugar, Mary revelou ainda que perdeu peso durante a sua participação. “Perdi 5 kgs, estava sempre tão stressada”, contou na sua conta oficial do Instagram.

Apesar da boa prestação, Mary Lou Davis nem sempre quis ser cozinheira, aliás, a jovem tinha um sonho, no mínimo, estranho, como conta o site Mashed: “Não queria ser chef, queria ser uma vampira. A sério, algo poderoso e forte. Nunca achei que tivesse talento para alguma coisa, mas gosto de comer. Apaixonei-me pela cozinha”.

Através do Instagram, é possível perceber que Mary acabou por conciliar as duas paixões, numa mistura criativa entre comida e personagens de filmes de culto ou de anime.