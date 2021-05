picture alliance

Barbara Pravi ficou em segundo lugar na 65º edição do Festival da Eurovisão da Canção.

Apesar de ser considerada uma das favoritas à vitória, o talento da francesa não chegou para derrubar os italianos Måneskin.

Apesar disso, nas redes sociais multiplicaram-se os elogios à cantora e à sua performance com 'Voila' e foram muitas as comparações com Edith Piaf.

"A próxima Edith Piaf", "É igual a ela", "Claramente inspirada na Edith Piaf", "A Piaf do século XXI", pode ler-se em dezenas de comentários no Twitter.

