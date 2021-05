1 / 10 picture alliance 2 / 10 picture alliance 3 / 10 KENZO TRIBOUILLARD 4 / 10 picture alliance 5 / 10 KENZO TRIBOUILLARD 6 / 10 picture alliance 7 / 10 picture alliance 8 / 10 picture alliance 9 / 10 picture alliance 10 / 10 picture alliance

The Black Mamba qualificaram-se para a final do festival Eurovisão da Canção na passada quinta-feira, dia 20. Marco Pombinho, Tatanka, Miguel Casais, Guilherme Salgueiro e Rui Pedro Pity interpretaram Love is on my side, uma canção inspirada numa prostituta de Amsterdão.

O vencedor será anunciado hoje, dia 22 de maio, em Roterdão, nos Países Baixos. A banda portuguesa irá atuar na primeira parte da emissão, em sétimo lugar. Será que vai surpreender mais uma vez?

Veja a galeria acima com as melhores fotografias da atuação!