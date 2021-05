Pool

O príncipe Harry de Inglaterra voltou a revelar alguns detalhes da sua vida familiar. Na série documental The Me You Can't See, que o próprio produziu com Oprah Winfrey, o neto de Isabel II desvendou que umas das primeiras palavras ditas pelo filho foi 'avó'. No entanto, Harry não deixa de sentir alguma tristeza com o facto do pequeno Archie nunca vir a conhecer a avó paterna, a princesa Diana.

"Eu tenho uma foto dela no berço do Archie e umas das primeiras palavras que ele disse - além de mamã e papá, foi avó", começou por dizer.

"É a coisa mais doce, mas ao mesmo tempo, deixa-me realmente triste porque ela deveria estar aqui", completou.

Recorde-se que a 31 de agosto assinalam-se 24 anos da morte de Diana. A princesa perdeu a vida num tágico acidente de viação em Paris, França. Tinha 36 anos.