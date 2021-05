1 / 4 Vyacheslav Prokofyev 2 / 4 PATRICK VAN EMST 3 / 4 KENZO TRIBOUILLARD 4 / 4 picture alliance

Na passada quinta-feira, dia 20, os The Black Mamba qualificaram-se para a final do festival Eurovisão da Canção. A banda portuguesa interpretou Love is on my side e carimba a assim a presença de Portugal para a última etapa do concurso que se realiza no próximo sábado, 22, em Roterdão, Holanda.

O grupo composto por Marco Pombinho, Tatanka, Miguel Casais, Guilherme Salgueiro e Rui Pedro Pity foi o quinto finalista a ser anunciado nesta segunda semifinal que numa lista de países que inclui Albânia, Sérvia, Bulgária, Moldávia, Islândia, San Marino, Suíça, Grécia e Finlândia.

A cada ensaio a banda portuguesa tem subido na casa de apostas e, depois da certeza da presença na final, os The Black Mamba alcançaram o top 10 dos favoritos.

Na primeira semifinal foram apurados os as bandas e cantores de Azerbeijão, Bélgica, Chipre, Israel, Lituânia, Malta, Noruega, Rússia, Suécia e Ucrânia. Além destes 20 países, França, Espanha, Itália, Alemanha e Reino Unido têm passagem automática para a final.