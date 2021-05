Rui Valido

Ainda a recuperar do choque da morte de Maria João Abreu, de quem era muito próxima desde o início da sua carreira, Melânia Gomes enfrenta outra perda: morreu uma das tias com quem cresceu em Viana do Castelo.

A notícia foi partilhada pela própria nas suas redes sociais, onde deixou uma mensagem sentida e um vídeo de um momento divertido com a sua tia Irene.

“E é assim que me irei sempre lembrar de ti, com esta luz... Com um sorriso, uma gargalhada, com esse teu sentido de humor, essa frescura, força e juventude!”, começou por escrever a atriz da SIC.

“Eu não queria que este dia chegasse... Embora sempre soubesse que ele ia chegar... E que agora estás bem e em paz. O amor é eterno eu sei, mas há pessoas que também o deveriam ser, como tu... Aproveite-te ao máximo, gozei ao máximo cada momento contigo, mas quando se ama como eu te amo, só queremos mais... A minha mais velha...”, completou Melânia Gomes, desolada com a triste notícia.