Jamie McCarthy

A Apple TV está prestes a lançar uma série sobre saúde mental que conta com participações de caras bem conhecidas do público.

Oprah Winfrey, princípe Harry ou Lady Gaga são algumas das figuras públicas que partilharam alguns depoimentos bem profundos sobre episódios marcantes na sua vida.

A artista americana revelou os detalhes de uma fase bem conturbada em que descobriu que estava grávida depois de ter sido vítima de violação.

"Tinha 19 anos, já trabalhava no ramo e um produtor disse-me 'tira a roupa' e eu disse que não... Saí e eles disseram-me que iriam queimar todas as minhas músicas. Não pararam. Não pararam de insistir e eu simplesmente congelei... nem me consigo lembrar. Senti uma dor total e depois fiquei paralisada", começou por revelar entre lágrimas.

Depois deste momento traumático, Lady Gaga começou por sentir algumas dores que a estavam a deixar desconfortável e optou por ir ao hospital, onde acabou por descobrir que estava grávida.

"A pessoa que me violou, deixou-me grávida numa esquina na casa dos meus pais porque estava a vomitar. Porque fui abusada. Fiquei trancada numestúdio durante meses", revelou ainda.

Acontecimentos que mais tarde, em 2019, provocaram um surto psicótico.