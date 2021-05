Facebook

Rita Lee foi diagnosticada com cancro do pulmão. A notícia foi divulgada através das suas páginas oficiais nas redes sociais numa nota escrita pelos seus representantes.

“A nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo. Bem assistida por uma junta médica, formada pelo Dr. Óren Smaletz, Prof. Dr. José Ribas M. de Campos, Dra. Carmen Silvia Valente Barbas e Dr. Ícaro Carvalho, já se encontra em casa, e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia. Agradecemos as orações e a Luz Divina”, pode ler-se.

De acordo com vários meios de comunicação brasileiros, Rita Lee foi internada no dia 30 de abril e recebeu alta hospitalar a 4 de maio. Devido à pandemia, a artista, de 73 anos, está agora em isolamento numa região do interior de São Paulo, com o marido, Roberto de Carvalho.

A imprensa brasileira revela também que ambos já foram vacinados com as duas doses da vacina contra a Covid-19.