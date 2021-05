Getty Images

Foi esta quarta-feira, 19 de maio, que a família real britânica deu uma notícia muito especial aos súbditos. A princesa Beatrice de Inglaterra aguarda o nascimento do primeiro filho, fruto do casamento com Edoardo Mapelli Mozzi.

Entretanto, horas depois do anúncio, a neta de Isabel II foi fotografada nas ruas de Londres ao lado do marido. Nas imagens divulgadas pelo jornal Daily Mail, Beatrice surge com um visual descontraído, que deixa perceber a 'barriguinha' de grávida. Veja as fotografias aqui.

Reprodução Instagram, DR

O nascimento do filho da princesa deverá acontecer no outono. O bebé será o segundo neto do príncipe André de Inglaterra e Sarah Ferguson e o 12.º bisneto de Isabel II, após o nascimento do segundo filho do príncipe Harry e Meghan Markle, previsto para o verão.