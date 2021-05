Instagram

Isaurinha Jardim e Leonardo Mota poderão casar-se em breve. Nas suas redes sociais, a filha mais nova de Cinha Jardim revelou que está noiva do empresário, com quem mantém uma relação há pelo menos três anos.

O pedido de casamento aconteceu no Porto, durante um fim de tarde romântico com vista para o Rio Douro. Foi, aliás, na Invicta que os dois se conheceram e é lá que passam grande parte do seu tempo, apesar de também terem casa em Lisboa.

De referir que o casal já tem uma filha em comum, Maria da Graça, que completou um ano no passado mês de novembro.

