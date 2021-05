Reprodução Instagram, DR

A família real britânica está prestes a aumentar. A princesa Beatrice de Inglaterra aguarda o nascimento do primeiro filho, fruto do casamento com Edoardo Mapelli Mozzi.

A novidade foi confirmada pela família real através de uma publicação nas redes sociais, que dá conta que a rainha Isabel II e o restantes familiares ficaram "encantados" com a notícia.

Segundo o comunicado, o nascimento do bebé deverá acontecer no outono.

Recorde-se ainda que o casal trocou alianças em julho do ano passado, depois da cerimónia ter sido adiado em três ocasiões. Nas duas primeiras vezes, devido ao escândalo sexual em torno do príncipe André, pai da noiva, e, posteriormente, pela situação pandémica, que afetou significativamente o Reino Unido.