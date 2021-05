Instagram

No passado dia 16 de maio, através das redes sociais, Luciana Abreu revelou que estava internada no Hopital de Portalegre.

Apesar de não ter especificado o porquê de ter sido hospitalizada, a atriz revelou entretanto aos fãs que já se encontra bem e agradeceu o apoio.

"Devo-vos um agradecimento muito especial, ainda não consegui abrir as mensagens todas que tenho recebido. Estou boa, já estou bem, já fui levar as minhas filhotas à escola, quero tranquilizar-vos.No próximo domingo já estarei convosco para vos fazer companhia, que é o que eu mais gosto. Estou ótima! Já estou a trabalhar", disse numa série de stories publicadas na sua conta oficial do Instagram.