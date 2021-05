O namoro de Joana Ribeiro e João Jesus terá chegado ao fim. No programa Passadeira Vermelha, desta terça-feira, 18 de maio, Liliana Campos deu conta da notícia avançada pela imprensa nacional nos últimos dias.

"Joana Ribeiro e João Jesus estão separados, pelo menos é o que diz a imprensa. Os dois estavam juntos desde 2016, mas parece que a distância ditou o fim do namoro. Segundo alguns amigos e fontes próximas, que a imprensa cita, os dois terão terminado de uma forma pacífica", explicou a apresentadora.

Recorde-se que os dois atores apaixonaram-se durante as gravações da novela Poderosas, da SIC, mantendo sempre uma relação discreta. Segundo as notícias que têm vindo a ser veiculadas pela imprensa nacional, a distância do casal terá sido motivada pela internacionalização da carreira da atriz.