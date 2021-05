Reprodução Instagram, DR

Jason Derulo já foi pai! O artista e a companheira, Jena Frumes, deram as boas-vindas ao primeiro filho no passado dia 8 de maio, conforme o casal fez saber esta terça-feira, dia 18, nas redes sociais.

"Um pouco da minha primeira semana com o nosso saudável e pequeno rei", começou por escrever a namorada do artista na legenda de um conjunto de fotografias captadas após o parto e durante a primeira semana do bebé em casa.

"A vida tem muito mais significado agora e sou grata. Estão tão, tão apaixonada por este menino, ele é tudo que nunca soube que precisava", completou.

1 / 6 Reprodução Instagram, DR 2 / 6 Reprodução Instagram, DR 3 / 6 Reprodução Instagram, DR 4 / 6 Reprodução Instagram, DR 5 / 6 Reprodução Instagram, DR 6 / 6 Reprodução Instagram, DR