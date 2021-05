Getty Images

Kate Middleton é hoje uma das figuras de maior destaque da realeza inglesa e a expectativa é que no dia em que o marido, o príncipe William, subir ao trono ela brilhe no papel de rainha para o qual tão bem se tem preparado.

Contudo, no passado, a duquesa de Cambridge enfrentou, tal como acontece com muitas adolescentes, momentos complicados na escola, marcados por alguma violência. De acordo com a especialista em realeza Katie Nicolls, Catherine Middleton foi vítima de bullying quando frequentou a Downe House, uma escola secundária reservada a raparigas, em Berkshire.

Nicolls revela que, nesta instituição, havia muita competição entre as alunas e muitas delas tinham transtornos alimentares, que desenvolviam precisamente pela comparação que havia entre todas. "Toda a gente queria ser a melhor, a mais em forma, a mais bonita. Lembro-me que a Kate estava muito mal", recorda Emma Sayle, antiga colega da duquesa, ao Daily Mirror. "Por ser especialmente magra e mais alta que as colegas, ela destacou-se pelas piores razões e era gozada por ser desengonçada e demasiado magra", adiantou ainda.

Os pais da mulher do príncipe William perceberam que as coisas não estavam a correr bem naquela escola e que a filha “estava infeliz” e optaram por escolher outro estabelecimento de ensino, explica também Katie Nicolls.