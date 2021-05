Instagram

Ricardo Carriço oficializa esta segunda-feira, 17 de maio, a sua relação de alguns anos com Ana Rebelo.

A festa será reservada apenas a familiares e amigos mais chegados e a revista Nova Gente já revelou alguns pormenores: a noiva usará dois vestidos desenhados por Gio Rodrigues, um para a cerimónia e outro para o copo-d’água, e o noivo um fato da autoria de Tony Miranda. Já o anel de noivo foi desenhado por Maria João Bahia.

Nas redes sociais, o galã das novelas brasileiras deixou um texto sobre esta nova fase da sua vida.

“Quem diria que, entre os nossos 40's e 50's anos, iriamos tropeçar um no outro quando achávamos que a amizade nunca nos levaria ao amor, mas o que é certo é que levou. Às vezes não queríamos aceitar o que já era obvio para muitos, mas a nossa cumplicidade, amizade, e até sentido de missão e apoio entre nós, fez com que, quando a Natureza assim quisesse, descobríssemos que a nossa amizade, cumplicidade, intimidade, o gosto de nos amarmos, nos levasse para além do paraíso que se chama ‘Nós dois’, que se transforma sempre em 6. Ana, Maria, Tomás, Matilde, Nôa e eu”, começou por escrever.

Instagram

“Quem diria que a vida nos iria reservar este começo de um grande final feliz. Obrigado à Vida que nos anima, aos amigos que nos despertam e ao Padre Ismael que nos abençoa. Com o passado aprendi que com este meu já novo futuro quero viver! O nosso amor faz-me bem!”, rematou o ator.

Este é o segundo casamento de Ricardo Carriço. O primeiro, com Inês Jordão, durou apenas um ano e terminou de forma repentina. Mais tarde, em 2018, quando o ator lançou o livro autobiográfico A Verdade de Cada Um, onde expôs publicamente um período conturbado da sua vida - marcado pelo consumo de álcool e cocaína - percebeu-se que as duas coisas poderiam estar relacionadas.