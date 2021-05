Reprodução Facebook, DR

A atriz brasileira Eva Wilma morreu este sábado, 15 de maio, aos 87 anos. Travava uma luta contra o cancro nos ovários.

Já desde o dia 15 de abril que Eva se encontrava hospitalizada, recorde aqui, devido a problemas renais e cardíacos. Quase um mês depois, a 7 de maio, foi diagnosticada com cancro.

A atriz conta com mais de seis décadas de trabalho dedicado ao mundo do espetáculo, no cinema, teatro e televisão. É uma figura incontornável no Brasil e, quando passou por Portugal, esteve à conversa com Daniel Oliveira, no Alta Definição.

Recorde a conversa abaixo.