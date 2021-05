Daniel Oliveira despediu-se de Eva Wilma nas redes sociais com uma bonita homenagem.

A atriz brasileira, que marcou o mundo do espetáculo no Brasil e não só, morreu este sábado, 15 de maio, depois de ter sido diagnosticada com um cancro nos ovários.

Na sua conta de Instagram, Daniel recordou a conversa que teve com Eva, em 2013, quando foi sua convidada no Alta Definição.

"Partiu este sábado Eva Wilma, uma das grandes damas da arte de representar da Língua Portuguesa. Em 2013, esteve no Alta Definição e contou episódios de uma vida, como aquele em que fez um casting para Hitchcock ou outros também notáveis, vividos na Globo. Uma simpatia. Paz à sua alma", escreveu na legenda da foto que pode ver acima onde surgem os dois.