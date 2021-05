Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes fala abertamente sobre tudo nas redes sociais. A artista é conhecida por ser transparente com os seguidores e manter uma imagem sempre real.

Assim, são algumas as vezes que a cantora aborda o tema do autismo, já que o filho mais velho, Santiago, foi diagnosticado com uma perturbação do espectro do autismo há quase dois anos.

Este sábado, 15 de maio, a artista publicou uma imagem onde se pode ler: "O Santiago sente o mundo e eu só o vejo".

"Às vezes acho que "autista" foi só uma criança a pronunciar mal "artista" e isso muda tudo", acrescentou.

Recorde que Carolina foi uma das mais recentes convidadas de Mariana Cabral (Bumba Na Fofinha) no podcast Reset e falou sobre as preocupações que tem em relação ao filho mais velho - veja aqui.