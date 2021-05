Reprodução Instagram, DR

Todos - ou quase todos - já tivemos paixonetas por famosos. No entanto, há quem cometa algumas loucuras ao ponto de de envolver as autoridades como é o caso de Mónica Sintra. Com algum receio, a cantora acabou por contar na Passadeira Vermelha, da SIC Caras, que era uma "fã apaixonada" de... Diogo Infante.

"Eu era fã do Diogo Infante quando devia ter uns 12/13 anos, era fã apaixonada do género 'Um dia vou namorar com o Diogo Infante'", começou por dizer.

O motivo do receio é que Mónica chegou a denunciar o ator às autoridades por atropelamento quando era criança. "O Diogo tinha um carro descapotável vermelho e estava sempre a passear em Sintra e eu tirei a matrícula. Para saber onde é que ele morava, liguei para a GNR e disse que aquele carro tinha atropelado o meu cão e precisava de saber a morada do senhor. E acabou aí a minha história", relembrou, pedindo desculpa a Diogo Infante mais uma vez. "Tinha uma esperança gigante", disse.

A cantora também disse que tinha uma "grande pancada" pelo ator brasileiro Fábio Assunção. "Quando fui ao Brasil, cheguei lá e andei a perguntar onde ele morava. (...) Depois perdi o encanto", recordou.