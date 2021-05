Instagram

Maria Botelho Moniz partilhou na sua página de Instagram uma fotografia onde surge sorridente ao lado da sua cadela, Hope, e o seu namorado, Pedro Bianchi Prata, não resistiu a comentar. “Amo as minhas meninas. É tão bom ter-te por perto”, escreveu.

Reprodução Instagram, DR

A apresentadora de televisão e o piloto assumiram a relação no passado mês de setembro, depois de vários meses de rumores. O desportista é o primeiro namorado que a comunicadora assume publicamente desde a morte trágica do seu noivo, Salvador Quintela, em março de 2014, num trágico acidente de mota. Os dois estavam de casamento marcado e Maria Botelho Moniz já falou diversas vezes sobre os anos difíceis que se seguiram. Recorde no vídeo abaixo: