A festa do Sporting Clube de Portugal foi adiada após a vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Farense esta segunda-feira, 10 de maio. Ainda assim, são muitos os famosos que já preparam as comemorações para o primeiro campeonato conquistado em 19 anos e que poderá acontecer já no jogo frente ao Boavista marcado para as 20h30 de hoje.

Joana Cruz acredita que este é o ano do leão e, por isso, acordou já equipada a rigor para a grande festa. “Hoje é assim o espreguiçar da leoa! Vamos Sportiiiingg!!! Dormi com a camisola da época assinada pelos meus convidados do Podcast ADN de Leão e pus à volta da cama todo o enxoval verde que tenho! Tudo ajuda a puxar a festa de logo! Está quaseeee. Força rapazes!!! Há rituais daí que ainda possa fazer também??”, escreveu a locutora de rádio nas redes sociais.

De referir que a locutora da RFM está a passar por um momento delicado ao nível da saúde. Em janeiro último anunciou que lhe tinha sido diagnosticado um cancro de mama e que se preparava para iniciar os tratamentos de quimioterapia. A primeira fase já está concluída e esta semana já começou mais um ciclo, como partilhou com os seus fãs. VEJA AQUI!