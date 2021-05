Depois do fim do casamento com Pedro Miguel Ramos, em 2019, Fernanda Serrano encontrou o amor ao lado do personal trainer Ricardo Pereira. Apesar da discrição da atriz quando fala da relação, a atriz assumiu o seu estado de felicidade.

“O Ricardo acompanha-me e eu a ele. É isso que as pessoas que se querem bem gostam de fazer. E ver teatro é uma boa desculpa para sairmos", começou por dizer à Caras ao surgir ao lado do namorado numa peça de teatro.

"Estou muito feliz", acabou por revelar à revista. "A partir de determinada altura da nossa vida, optamos por estar com as pessoas que realmente nos fazem sentir bem", disse ainda numa entrevista com Manuel Luís Goucha, no programa Goucha, em abril.

