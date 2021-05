Sascha Steinbach

A cantora Adele está de luto. Segundo o jornal The Sun, o pai da artista, Mark Evans, não resistiu a um cancro nos intestinos, doença que lhe tinha sido diagnosticada em 2013.

De acordo com a publicação, a cantora deixou de ter uma relação próxima com o progenitor quando este saiu de casa e terminou o casamento com sua mãe, Adkins Penny. Na altura, Adele tinha três anos.

"Ele sempre teve esperança que as coisas se resolvessem com a Adele, mas a situação manteve-se amarga até ao fim. Ele ainda tentou algumas vezes resolver a situação, mas já tinha passado muito tempo", contou uma fonte próxima da família ao jornal britânico.

Em 2013, quando revelou estar a lutar contra o cancro, o pai da artista confessou que tinha receio de não poder conhecer o neto, Angelo, nascido em 2012 e fruto do casamento terminado de Adele com Simon Konecki.

Segundo a publicação, dois anos depois, em 2015, Evans referiu-se aos desentendimentos com a filha como um "mal-entendido" e assegurou que ambos se tinham reaproximado. Porém, essa reaproximação nunca foi notada.