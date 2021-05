Instagram

É conhecida a luta de Périto, o afilhado de Pedro Barroso, que luta contra um tumor raro no cérebro, diagnosticado em julho do ano passado. O ator tem sido incansável na ajuda e apoio à família do menino, que conheceu durante as gravações da novela e a quem rapidamente se afeiçoou.

Este domingo, 9 de maio, foi mais um dia para afilhado e padrinho partilharem momentos de grande cumplicidade e aproveitaram para deixar uma mensagem a todos os que têm ajudado nesta caminhada e também a quem possa estar a passar por momentos delicados. “Nunca perder o Sorriso! Este é o seu ensinamento e também a minha aprendizagem”, lê-se na legenda do vídeo partilhado no Instagram do ator. Ora veja:

No passado mês de fevereiro, Pedro Barroso esteve à conversa com Júlia Pinheiro e falou da importância deste seu “amor maior que não [pode] perder”. Recorde no vídeo abaixo: