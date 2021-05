Facebook

Afastada da televisão há cerca de um ano, Leonor Poeiras decidiu sair de Portugal por uns meses. "Finalmente... Ao fim de um ano e três meses dentro do meu apartamento, no meio de prédios de Lisboa, vim para o meio da natureza e por aqui ficarei uma temporada", começou revelar nas redes sociais, na legenda de uma fotografia que mostra uma paisagem de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Instagram

"Viva os amigos de verdade, que nos acolhem quando mais precisamos", acrescentou a comunicadora que está a viver momentos menos bons desde que saiu da TVI, o canal onde trabalhou durante quase duas décadas.

Há poucos dias, Leonor Poeiras também deu uma entrevista exclusiva ao Expresso, na qual acusou o seu antigo psicanalista de assédio sexual. Embora o caso tenha prescrito na Justiça, a profissional de televisão pede que o especialista deixe de exercer. Saiba mais AQUI!

Instagram

Em Portugal, a comunicadora deixa o filho, António, de 13 anos, fruto do casamento entretanto terminado com Miguel Braga.