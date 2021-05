Getty Images

A família Obama perdeu este sábado, 8 de maio, um companheiro de uma década: Bo, o cão d’água português preto e branco que adotaram no primeiro mandato de Barack Obama na Casa Branca.

A notícia foi avançada por Michelle Obama nas redes sociais. “Esta tarde foi difícil para a nossa família. Despedimo-nos do nosso melhor amigo, Bo, depois de uma batalha contra o cancro. Estamos gratos pelo amor que todos lhe dedicaram durante estes anos. Por favor, deem um abraço um pouco mais forte esta noite aos vossos animais e umas festinhas na barriga”, escreveu a antiga primeira-dama norte-americana no Twitter.

YURI CORTEZ

Também o ex-presidente dos Estados Unidos prestou homenagem ao seu “melhor amigo”. “Ele era exatamente o que nós precisávamos e foi melhor do que sempre imaginámos. Estava sempre feliz por nos ver, nos bons como nos maus dias”, explicou Barack Obama, revelando ainda que Bo ajudou o casal a superar a síndrome do ‘ninho vazio’ quando as filhas, Malia e Sasha, saíram de casa para estudar.