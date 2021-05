1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 Reprodução Instagram, DR 7 / 7 Reprodução Instagram, DR

A última quarta-feira, 5 de maio, foi especial para Yannick Djaló. O futebolista completou 35 anos, Uma data que foi celebrada em família, conforme o próprio fez saber nas redes sociais.

"Obrigado pelas mensagens e felicitações, foi o bolo mais baixo que tive, com a família mais bonita que poderia um dia imaginar ter", escreveu Yannick Djaló na legenda de um conjunto de imagens em que surge na companhia do filho mais velho, Chrystyan Martim, da atual namorada, Daisy Gonçalves, e da filha desta.

A faltaram ficaram as filhas mais novas do jogador, Lyonce e Lyannii, fruto do casamento terminado com Luciana Abreu.

