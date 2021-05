Rui Valido

Presença assídua no programa Casa Feliz e rosto do formato Linha Aberta, Hernâni Carvalho prepara-se para fazer companhia as telespectadores também ao sábado. O jornalista vai ser o anfitrião da próxima emissão de Estamos em Casa, o programa das manhãs de sábado da SIC.

"Nas manhãs de sábado há relatos de episódios animados e histórias surpreendentes contadas na primeira pessoa. Esta é a verdade dos factos! "Estamos em Casa" seguros e em boa companhia, com Hernâni Carvalho", anunciou o canal nas redes sociais.

Entretanto, entre os comentários à publicação, foram vários os internautas que se mostraram agradados com a aposta da estação de Paço de Arcos. "Vai ser um Espetáculo! Adoro", comentou uma seguidora, seguindo-se comentários como: "Boa escolha"; "Grande senhor" ou "Estou expectante. É um excelente profissional".