Mark Milan

Ellie Goulding e o marido, Caspar Jopling, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum no passado dia 29 de abril.

A notícia do nascimento foi dada através das redes sociais, onde podia ler-se: “Mãe e bebé estão muito saudáveis e felizes. Eu nunca falo sobre a atenção que recebo por causa do meu trabalho, mas neste momento mágico e pessoal queríamos aproveitar a nossa privacidade, obrigada".

Instagram

Na altura, e até agora o casal, optou por não partilhar fotografia do filho, mas escolheu uma forma já pouco usual de revelar o nome: um anúncio no jornal The Times. O bebé chama-se Arthur Ever Winter Jopling.