O Brasil ficou em choque esta quarta-feira, 6 de maio, com a notícia da morte de Paulo Gustavo. Internado devido à infeção pelo novo coronavírus há cerca de dois meses, o artista, de 42 anos, sofreu um embolia pulmonar no domingo, dia 2, e acabou por não resistir.

Entre as muitas homenagens que inundaram as redes sociais, há uma da sua melhor amiga, Susana Garcia, médica e realizadora de cinema, que revela o estado de espírito do artista quando percebeu que a sua situação estava a ficar realmente grave.

“Você, que pouco antes de ser entubado, me disse que estava com medo de não ver os seus filhos crescerem, saiba que eles vão crescer vendo a sua história", começou por escrever Susana Garcia, que acompanhou de perto todo o processo, referindo-se a Romeu e Gael, os filhos do artista com o dermatologista Thales Bretas.

"Você é o maior artista do momento. Você transformou muitos lares brasileiros com a D. Hermínia. Você tocou em assuntos tabus e através do seu humor conseguiu ser político e ajudar a muitas famílias. Você é unanimidade. A maior bilheteira do teatro e do cinema! Você foi o maior símbolo da resistência potente da nossa cultura", prosseguiu.

Na legenda de um momento feliz vivido com Paulo Gustavo, a sua melhor amiga escreveu ainda: “Torço para que a dor de tanta gente se torne símbolo de uma mudança na nossa sociedade. Você vai contribuir para substituir o ódio e o individualismo pela alegria e pelo cuidado do coletivo. Esta foto somos nós os dois caminhando felizes pela vida. Vou continuar assim, contigo vivo dentro de mim. Te amo pra sempre".