Gualter Fatia

Dois anos depois do enfarte do miocárdio que ditou o seu adeus aos relvados, Iker Casillas volta a apanhar um novo susto. De acordo com a revista Hola, o antigo futebolista viu-se obrigado a ocorrer às urgências do Hospital Quiróndalud Madrid, na capital espanhola, devido a uma dor forte no peito.

Segundo a revista espanhola, o episódio aconteceu na última quarta-feira, 28 de abril, durante uma partida de padel do ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto com vários amigos. Já no hospital, Iker Casillas foi submetido a vários exames, mas os médicos acabaram por descartar qualquer problema cardíaco.

Entretanto, esta quarta-feira, 4 de maio, o antigo futebolista provou que tudo não terá passado de um susto, ao partilhar uma fotografia nas redes sociais em que se mostra preparado para uma corrida.